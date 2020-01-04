Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Журналист из Украины Павел Зубюк назвал Киев «неухоженным общежитием». Мнением он поделился на страницах издания Zahid.net. Журналист перечислил то, что считает недостатками украинской столицы. В их числе транспортные проблемы, плохая развязка дорог, пробки, «тотальная безвкусица в архитектуре», а также «коррупция на всех уровнях».
- Киев не просто идёт вслед за Москвой, он от неё сильно отстаёт. Можно даже сказать точнее: Киев — это такая второсортная, меньшая по размеру Москва,- считает Зубюк.
В сравнении, которое стало в Киеве модным - противопоставлять "европейскую" Украину "российской азиатчини", журналист не видит смысла, потому что, по его мнению, в Киеве "все московские болячки доведены до абсурда".
- Так называемые «спальные» районы Киева невозможно отличить от московских (разве по качеству дорог: в Москве лучшие, - утверждает журналист.
Ранее президент Украины владимир Зеленский признавался, что Киев у него ассоциируется с запахом шаурмы.
ИСТОЧНИК KP.RU