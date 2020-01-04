Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

4 Янв. 2020 2020-01-04T07:28:57+03:00

В украинской столице по мнению журналиста есть транспортные и архитектурные проблемы Фото: REUTERS

Павел Зубюк считает, что в столице есть не только проблемы с транспортом и архитектурой, но главной «болячкой» является коррупция

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Журналист из Украины Павел Зубюк назвал Киев «неухоженным общежитием». Мнением он поделился на страницах издания Zahid.net. Журналист перечислил то, что считает недостатками украинской столицы. В их числе транспортные проблемы, плохая развязка дорог, пробки, «тотальная безвкусица в архитектуре», а также «коррупция на всех уровнях».

- Киев не просто идёт вслед за Москвой, он от неё сильно отстаёт. Можно даже сказать точнее: Киев — это такая второсортная, меньшая по размеру Москва,- считает Зубюк.

В сравнении, которое стало в Киеве модным - противопоставлять "европейскую" Украину "российской азиатчини", журналист не видит смысла, потому что, по его мнению, в Киеве "все московские болячки доведены до абсурда".

- Так называемые «спальные» районы Киева невозможно отличить от московских (разве по качеству дорог: в Москве лучшие, - утверждает журналист.

Ранее президент Украины владимир Зеленский признавался, что Киев у него ассоциируется с запахом шаурмы.

ИСТОЧНИК KP.RU