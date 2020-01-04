2020-01-04T08:34:52+03:00
В мире

The New York Times: В Белом доме отказались передавать СМИ письма о задержке «военно1 помощи» Украине

В издании уверены, что распоряжение отсрочить выплату – решение лично Трампа
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине в августе 2019 годаДональд Трамп заморозил военную помощь Украине в августе 2019 годаФото: REUTERS
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Журналистам The New York Times отказались предоставлять 20 писем о задержке США военной помощи Украине. Несмотря на то, что издание получило одобрение суда на предание гласности этой истории. Речь идет о переписке между сотрудником Административно-бюджетного управления Майклом Даффи и помощником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни - Робертом Блэром.

Журналисты предполагают, что отказ связан с тем, что в переписке может фигурировать президент США. По версии издания, именно Дональд Трамп лично распорядился заморозить военную помощь Украине в августе 2019 года. Остальные участники обсуждения этого вопроса в Белом доме не стаи возражать открыто. Однако, известно, что Эспер, Помпео и Пенс уговаривали президента не приостанавливать финансирование.

Официально приостановка финансирования американцами Украины объяснена желанием представителей Белого дома разобраться, как использует Киев переданные средства, в интересах ли США тратят доллары. Демократы США тут же назвали заморозку финансирования попыткой надавить на Зеленского в расследовании "дела Байдена".

ИСТОЧНИК KP.RU

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