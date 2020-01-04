2020-01-04T08:51:30+03:00
Общество

Появилось видео дозаправки самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе

Дозаправка в воздухе считается самым сложным видом летной подготовки
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дозаправка требует от экипажа навыков и психологической выдержкиДозаправка требует от экипажа навыков и психологической выдержкиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М550 провели дозаправку в воздухе на скорости 500 километров в час. Видео одного из самых сложных элементов, которым обучают военных пилотов, опубликовал телеканал «Звезда».

Боевые самолеты и танкер Ил-78 поднимаются в воздух, их встреча для дозаправки происходит на высоте от 2000 до 8000 метров. При этом все время, что идет дозаправка, воздушные суда должны контактировать, то есть находится на одинаковом расстоянии друг от друга и на одной высоте. Дистанция между ними - около 20 метров.

Как сообщает издание, этот элемент требует от экипажа не только профессиональной выучки, но и психологической устойчивости, пилот должен быть уверен в том, что элемент выполнить получится.

Американские военные эксперты представили, как могут выглядеть российские военные самолеты будущего и какими характеристиками будут обладать.

Экипажи Су-30СМ и Су-24 отработали дозаправку в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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