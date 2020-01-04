Транзит российского газа через Украину в январе упал в пять раз

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:02:18+03:00

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Украинский оператор газотранспортной системы (ГТС) объявил о сокращении объема транзита газа в январе 2020 года. Если в 31 декабря через украинскую ГТС прокачано 220,05 миллиона кубометров, то 1 января – почти в 5 раз меньше. По данным компании прокачано 49,3 миллиона кубометров. 2 января объемы еще снизились, до 38,8 миллиона кубометров.

Напомним, в "Газпроме" и "Нафтогазе" смогли договориться после пяти дней непрерывных переговоров об условиях поставок и транзита газа в последние дни декабря. Соглашение подписано и вступило в силу с 31 числа. Контракт по газу действует пять лет, после чего стороны вновь могут сесть за стол переговоров, чтобы обсудить условия поставок.

Дмитрий Медведев назвал газовое соглашение компромиссом, он напомнил, что компании отказались от взаимных судебных претензий.

ИСТОЧНИК KP.RU