В Амстердаме с туристов начали брать дополнительный налог за проживание

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:06:02+03:00

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Туристов, которые встретили новый год в Амстердаме, ждал на утро 1 января неопрятный сюрприз, с этого дня в городе вводят еще один налог для приезжих. Если раньше туристы должны были заплатить 7 процентов от стоимости номера в качестве обязательного сбора, то теперь власти приняли решение брать еще и фиксированную сумму. За каждую ночь гость, как сообщает The Telegraph, должен заплатить дополнительно 3 евро.

В год Амстердам принимает 17 миллионов туристов. Власти столицы решили не бороться за увеличение этого показателя, а начнут "контролировать потоки" и займутся менеджментом.

Это не единственный "сюрприз", который подготовили для туристов власти Амстердама - так, они заявили, что планируют избавиться от знаменитого "Квартала красных фонарей".Такая достопримечательность не красит город, поэтому предложено вынести "улицу" за пределы Амстердама.

ИСТОЧНИК KP.RU