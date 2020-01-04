2020-01-04T10:34:06+03:00
Общество

В Минкомсвязи прокомментировали предложение ввести верификацию комментаторов в СМИ

Идея заключается в ликвидации анонимности для тех, кто оставляет записи под статьями интернет-изданий
Юлия САЛЬНИКОВА
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Интернет-издания могут самостоятельно вводить обязательную регистрацию пользователейИнтернет-издания могут самостоятельно вводить обязательную регистрацию пользователейФото: Евгения ГУСЕВА
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Из Минкомсвязи направили в Ассоциацию профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров письмо о введении верификации комментаторов в СМИ. Предложение заключается в том, чтобы избавиться от анонимности и ввести регистрацию пользователей. В случае, если комментарий будет нарушать закон, содержать призывы к насилию или экстремистские высказывания, то автора такой записи можно будет вычислить, а комментарий удалить.

В ведомстве напомнили, что на сайтах уже сейчас вправе редактировать комментарии пользователей. Более того, в изданиях обязаны это делать в соответствии с законом о СМИ.

В интернет-изданиях также могут самостоятельно принять решение о допуске к комментированию только для зарегистрированных пользователей.

- Указанные механизмы предотвращения появления противоправных комментариев с успехом применяются как СМИ, так и многими другими интернет-площадками, - приводит RT комментарий департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи России.

В Белоруссии с 1 декабря 2018 года всех информсайты обязаны допускать к комментированию пользователей только после их регистрации и указания номера телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Минкомсвязи прокомментировали предложение ввести верификацию комментаторов в СМИ
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