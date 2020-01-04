Планы по убийству генерала КСИР обсуждались с узким кругом советников Трампа
4 января стало известно о подробностях принятого Дональдом Трампом решения устранить иранского генерала и главы спецназа Корпуса стражей исламской революции Кассема Сулеймани. Планы по нанесению удара обсуждались между президентом США и его ближайшими советниками ещё с конца декабря, заявляет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
В первую очередь обсуждение политического убийства популярного в Иране военного лидера было принято после нападения на американскую базу 27 декабря, осуществленного силами проиранских ополченцев. Всего о готовящемся покушении вместе с Дональдом Трампом знали советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео, который отменил поездку в страны СНГ, и вице-президент Майк Пенс. При этом, как утверждает американское агентство, все участники заговора вели себя максимально скрытно, усиленно "отмечая" рождественские праздники: президент США - в своем поместье во Флориде, Майк Пенс - на свадьбе дочери в Мэриленде, Помпео - в Вашингтоне, О'Брайен - в Калифорнии. При этом они все были на связи и обсуждали непосредственный план убийства генерала Сулеймани.
Такая секретность объясняется тем, что атака против Сулеймани даже многим соратникам Дональда Трампа показалась бы крайне рискованной - и без того плохие отношения с Ираном не станут лучше после громкого политического убийства. Однако сам Трамп не считает свои действия ухудшающими обстановку на Ближнем Востоке:
- Мы приняли меры вчера вечером, чтобы остановить войну, - прокомментировал президент США убийство Кассема Сулеймани. - Мы не предприняли никаких действий, чтобы начать войну.
Ранее kp.ru рассказывал о реакции на гибель генерала КСИР главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU