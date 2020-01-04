2020-01-04T10:39:45+03:00
Политика

Планы по убийству генерала КСИР обсуждались с узким кругом советников Трампа

Трамп решил устранить Сулеймани ещё после атаки Ирана на базу США
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Дональд Трамп решился на убийство Кассема Сулеймани из-за участившихся атак на американские базы в ИракеДональд Трамп решился на убийство Кассема Сулеймани из-за участившихся атак на американские базы в ИракеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

4 января стало известно о подробностях принятого Дональдом Трампом решения устранить иранского генерала и главы спецназа Корпуса стражей исламской революции Кассема Сулеймани. Планы по нанесению удара обсуждались между президентом США и его ближайшими советниками ещё с конца декабря, заявляет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В первую очередь обсуждение политического убийства популярного в Иране военного лидера было принято после нападения на американскую базу 27 декабря, осуществленного силами проиранских ополченцев. Всего о готовящемся покушении вместе с Дональдом Трампом знали советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео, который отменил поездку в страны СНГ, и вице-президент Майк Пенс. При этом, как утверждает американское агентство, все участники заговора вели себя максимально скрытно, усиленно "отмечая" рождественские праздники: президент США - в своем поместье во Флориде, Майк Пенс - на свадьбе дочери в Мэриленде, Помпео - в Вашингтоне, О'Брайен - в Калифорнии. При этом они все были на связи и обсуждали непосредственный план убийства генерала Сулеймани.

Такая секретность объясняется тем, что атака против Сулеймани даже многим соратникам Дональда Трампа показалась бы крайне рискованной - и без того плохие отношения с Ираном не станут лучше после громкого политического убийства. Однако сам Трамп не считает свои действия ухудшающими обстановку на Ближнем Востоке:

- Мы приняли меры вчера вечером, чтобы остановить войну, - прокомментировал президент США убийство Кассема Сулеймани. - Мы не предприняли никаких действий, чтобы начать войну.

Ранее kp.ru рассказывал о реакции на гибель генерала КСИР главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Австралии пожар достиг размеров Манхэттена
Планы по убийству генерала КСИР обсуждались с узким кругом советников Трампа
В Минкомсвязи прокомментировали предложение ввести верификацию комментаторов в СМИ
В Амстердаме с туристов начали брать дополнительный налог за проживание
В США отрицают свою причастность к авиаударам по колонне шиитского ополчения с врачами в Багдаде
Константин Косачев о ликвидации генерала Сулеймани: «Уничтожается международное право»
Транзит российского газа через Украину в январе упал в пять раз
Появилось видео дозаправки самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе
The New York Times: В Белом доме отказались передавать СМИ письма о задержке «военной помощи» Украине
Актеры из фильма «Покидая Неверленд» обвинили Майкла Джексона в изнасиловании
В США рассказали о российских военных самолетах будущего
3 тысячи твиттов каждые 45 минут: После убийства Сулеймани произошел всплеск антиамериканской активности в соцсетях
Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Трамп отчитал свою администрацию за пропущенный звонок от Путина
Мендель заявила, что считает Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
Постпред Ирана при ООН назвал убийство Сулеймани началом войны
Компания Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом
Эксперты составили список самых безопасных стран для туризма в 2020 году
Хафтар заявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Трамп заявил, что убийством генерала Сулеймани США пытались остановить войну, а не развязать ее
Помпео обсудил с президентом Ирака убийство генерала Сулеймани
Первый звездопад 2020 года россияне увидят в ночь на 4 января
Два российских акробата упали с 10-метровой высоты, выступая в Амстердаме
Рианна снялась в откровенной фотосессии, рекламируя свой бренд нижнего белья
В США заявили об отсутствии заслуживающих опасения угроз после убийства Сулеймани