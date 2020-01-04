2020-01-04T11:17:57+03:00
В мире

Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен после срабатывания защиты

Причину, из-за которой сработала автоматика, выясняют
Юлия САЛЬНИКОВА
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Два из трех блоков продолжают работу Фото: www.facebook.com/atom.gov.ua/Два из трех блоков продолжают работу Фото: www.facebook.com/atom.gov.ua/Фото: facebook.com
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На Южно-Украинской АЭС в Николаевской области утром 4 января сработала автоматическая система защиты. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом». В результате блок полностью был отключен от электроэнергии. Система сработала в 5.04 по местному времени, причины, по которым произошло отключение, пока не установлены, на предприятии начала работу группа экспертов по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Отключен один из трех энергоблоков Южно-Украинской АЭС. Два других продолжают работу.

- Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет,- сказано на сайте компании.

В 2018 году Служба Безопасности Украины (СБУ) заявляла о предотвращении техногенной катастрофы на украинской АЭС. Сотрудникам компании не дали использовать некачественное оборудование. Ранее украинские власти подтвердили недостаточное финансирование отрасли, что привело к оттоку кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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