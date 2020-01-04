Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен после срабатывания защиты

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:17:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На Южно-Украинской АЭС в Николаевской области утром 4 января сработала автоматическая система защиты. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом». В результате блок полностью был отключен от электроэнергии. Система сработала в 5.04 по местному времени, причины, по которым произошло отключение, пока не установлены, на предприятии начала работу группа экспертов по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Отключен один из трех энергоблоков Южно-Украинской АЭС. Два других продолжают работу.

- Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет,- сказано на сайте компании.

В 2018 году Служба Безопасности Украины (СБУ) заявляла о предотвращении техногенной катастрофы на украинской АЭС. Сотрудникам компании не дали использовать некачественное оборудование. Ранее украинские власти подтвердили недостаточное финансирование отрасли, что привело к оттоку кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU