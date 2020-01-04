2020-01-04T11:18:50+03:00
Общество

Доходы от приложения TikTok за год достигли 50 миллионов долларов

В процентном соотношении выгода для китайской компании за год увеличилась на 310%.
Ольга МАТЫС
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Рост популярности приложения за год стал следствием широкого распространения в США. И это нравится далеко не всемРост популярности приложения за год стал следствием широкого распространения в США. И это нравится далеко не всемФото: REUTERS
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Китайская компания ByteDance за последний квартал 2019 года заработала на своем популярнейшем приложении TikTok около 50 миллионов долларов - а это на 310% больше, чем в конце 2018 года.

Приложение для музыкальных, танцевальных и вирусных видео появилось в 2017 году из-за слияния приложения Musical.ly с детищем китайской ByteDance - приложением Douyin. Начав успешное покорение мира с Азии, TikTok быстро добрался и до США. В Америке он стал таким популярным, что многие забеспокоились: а не станут ли китайские спецслужбы с помощью молодежных видео отслеживать личные данные американцев? Именно поэтому тревогу сначала забили сенаторы США, а затем и военные: курсантам военных училищ в Штатах уже запретили пользоваться приложением, по крайней мере, на службе.

Однако такие меры не повлияли на огромный рост популярности TikTok, о чем и свидетельствуют колоссальные доходы компании ByteDance. Ранее kp.ru рассказал о самых популярных приложениях по версии компании Apple.

ИСТОЧНИК KP.RU

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