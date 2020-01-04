2020-01-04T11:33:04+03:00
Общество

За два года 28 человек отказались от российского гражданства

В 2019 году желающих сменить российское гражданство было почти вдвое меньше, чем в 2018-м
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В 2019 году от российского паспорта отказались 10 человекВ 2019 году от российского паспорта отказались 10 человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В МВД назвали число людей, которые отказались от российского гражданства за два последних года. В ответе на запрос корреспондентов ТАСС в ведомстве заявили – в 2018 году таких людей было 18. За весь минувший год заявлений на отказ от российского гражданства было почти вдвое меньше -10.

- Рассмотрение заявлений о выходе из гражданства России, поданных людьми, проживающими на территории других государств, относится к компетенции МИД России или дипломатических представительств и консульств России, находящихся за пределами страны, - пояснили в МВД.

В 2016 году в числе тех, кто решил сменить российское гражданство, стала бывший российский политик, Мария Гайдар. Бывшая помощница экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвилли сообщила тогда, что изначально не планировала идти на такой шаг, но поскольку отказа от паспорта другого государства требует законодательство Украины, где Гайдар решила строить политическую карьеру, она написала заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков против «Газпрома»
В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций в Сети о «Третьей мировой войне»
Более 10 тонн песка пытались вывезти туристы с пляжей Сардинии
WADA требует от России миллион долларов обязательного взноса
За два года 28 человек отказались от российского гражданства
Доходы от приложения TikTok за год достигли 50 миллионов долларов
Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен после срабатывания защиты
В Австралии пожар достиг размеров Манхэттена
Планы по убийству генерала КСИР обсуждались с узким кругом советников Трампа
В Минкомсвязи прокомментировали предложение ввести верификацию комментаторов в СМИ
В Амстердаме с туристов начали брать дополнительный налог за проживание
В США отрицают свою причастность к авиаударам по колонне шиитского ополчения с врачами в Багдаде
Константин Косачев о ликвидации генерала Сулеймани: «Уничтожается международное право»
Транзит российского газа через Украину в январе упал в пять раз