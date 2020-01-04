За два года 28 человек отказались от российского гражданства

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:33:04+03:00

В 2019 году желающих сменить российское гражданство было почти вдвое меньше, чем в 2018-м

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В МВД назвали число людей, которые отказались от российского гражданства за два последних года. В ответе на запрос корреспондентов ТАСС в ведомстве заявили – в 2018 году таких людей было 18. За весь минувший год заявлений на отказ от российского гражданства было почти вдвое меньше -10.

- Рассмотрение заявлений о выходе из гражданства России, поданных людьми, проживающими на территории других государств, относится к компетенции МИД России или дипломатических представительств и консульств России, находящихся за пределами страны, - пояснили в МВД.

В 2016 году в числе тех, кто решил сменить российское гражданство, стала бывший российский политик, Мария Гайдар. Бывшая помощница экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвилли сообщила тогда, что изначально не планировала идти на такой шаг, но поскольку отказа от паспорта другого государства требует законодательство Украины, где Гайдар решила строить политическую карьеру, она написала заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU