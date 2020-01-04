2020-01-04T11:51:10+03:00
В мире

Более 10 тонн песка пытались вывезти туристы с пляжей Сардинии

Столько песка за год конфисковали таможенники в аэропорту курорта
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бутылки с песком туристы увозят в качестве сувениров или на продажу Фото: SARDEGNA RUBATA E DEPREDATAБутылки с песком туристы увозят в качестве сувениров или на продажу Фото: SARDEGNA RUBATA E DEPREDATA
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За год туристы пытались вывезти из Сардинии более 10 тонн песка. Как сообщили РИА Новости представители сообщества «Похищенная и разграбленная Сардиния», песок, гальку и ракушки, находили при досмотре в аэропорту в чемоданах выезжающих с курорта.

- Около 6 тонн изъяли в аэропорту Кальяри, еще 4 тонны - в Олбии и Алгеро. Однако это цифры отражают далеко не все потери, которые несут наши пляжи,- сообщили представители сообщества.

После многолетних жалоб местных жителей и общественников, власти Сардинии в 2017 году приняли закон, запрещающий вывозить с пляжей песок всех видов-белый, кварцевый, желтый. Несмотря на штрафы, достигающие 3 тысяч евро, находятся желающие вывезти с курортов редкий песок, чтобы продать его потом на различных интернет-платформах.

Сайт kp.ru писал о туристах из Франции, которым за попытку вывезти из Сардинии 40 пластиковых бутылок с песком, грозит тюрьма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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