2020-01-04T12:04:09+03:00
В мире

В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций в Сети о «Третьей мировой войне»

В твиттере ведомства сообщают о возросших объемах трафика
Юлия САЛЬНИКОВА
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В случае мобилизации в США призывать будут не только контрактниковВ случае мобилизации в США призывать будут не только контрактниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сайт призывной службы США Selective Service System не выдержат возросшего объема трафика и перестал работать. Это подтвердили представители ведомства в твиттер. Причиной повышенного внимания к сайту стала ситуация с ликвидацией генерала Сулеймани, который был убит в аэропорту Багдада по приказу президента США Дональда Трампа. В Иране на убийство одного из влиятельнейших людей страны пообещали жестко ответить американцам.

Постпред Ирана сообщил, что считает поступок властей США «началом войны». В связи с этим в Сети восприняли это заявление буквально, пользователи стали писать о начале Третьей мировой войны, что повысило «интерес» простых американцев к сайту призывной службы. Ведь, несмотря на то, что в армии США служат контрактники, в случае мобилизации призывать будут и другие группы людей.

- Из-за распространения дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает большие объемы трафика. Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, зайдите позже сегодня, мы работаем над решением этой проблемы,- прокомментировали отключение сайта в Selective Service System.

ИСТОЧНИК KP.RU

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