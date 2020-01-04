В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций в Сети о «Третьей мировой войне»
Сайт призывной службы США Selective Service System не выдержат возросшего объема трафика и перестал работать. Это подтвердили представители ведомства в твиттер. Причиной повышенного внимания к сайту стала ситуация с ликвидацией генерала Сулеймани, который был убит в аэропорту Багдада по приказу президента США Дональда Трампа. В Иране на убийство одного из влиятельнейших людей страны пообещали жестко ответить американцам.
Постпред Ирана сообщил, что считает поступок властей США «началом войны». В связи с этим в Сети восприняли это заявление буквально, пользователи стали писать о начале Третьей мировой войны, что повысило «интерес» простых американцев к сайту призывной службы. Ведь, несмотря на то, что в армии США служат контрактники, в случае мобилизации призывать будут и другие группы людей.
- Из-за распространения дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает большие объемы трафика. Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, зайдите позже сегодня, мы работаем над решением этой проблемы,- прокомментировали отключение сайта в Selective Service System.
ИСТОЧНИК KP.RU