«Ты за какую планету воюешь?»: В России выпустили носки с цитатами из фильма «Вторжение»
Фразы из фильма Федора Бондарчука «Вторжение» напечатали на носках. Зрителям, которым понравилась картина, предлагают не расставаться с такими репликами, как «ты за какую планету воюешь», «они опять здесь», «это наша Земля!». Прикрыть мурашки от этих фраз можно будет черными носками от компании St. Friday Socks.
О новой коллекции, посвященной «Вторжению», в компании рассказали на официальной странице в инстаграм.
- «Они опять здесь» - отличная фраза про соседей, которые пришли доедать оливье. Но нет, эта история про другое - в кино стартовал фильм Федора Бондарчука «Вторжение», - описывают новинку представители фирмы.
Фильм "Вторжение" в широкий прокат вышел 1 января. Это картина - продолжение ленты Бондарчука "Притяжение", которую в кино показывали в 2017 году. События "Вторжения" разворачиваются спустя три года после событий, описанных в фильме-предшественнике.
Вторжение - официальный трейлер.
ИСТОЧНИК KP.RU