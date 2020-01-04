2020-01-04T12:52:54+03:00
Общество

«Ты за какую планету воюешь?»: В России выпустили носки с цитатами из фильма «Вторжение»

Фильм Федора Бондарчука вышел в прокат в начале января
Юлия САЛЬНИКОВА
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На носках напечатали самые яркие фразу из фильмаНа носках напечатали самые яркие фразу из фильмаФото: Instagram.com
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Фразы из фильма Федора Бондарчука «Вторжение» напечатали на носках. Зрителям, которым понравилась картина, предлагают не расставаться с такими репликами, как «ты за какую планету воюешь», «они опять здесь», «это наша Земля!». Прикрыть мурашки от этих фраз можно будет черными носками от компании St. Friday Socks.

О новой коллекции, посвященной «Вторжению», в компании рассказали на официальной странице в инстаграм.

- «Они опять здесь» - отличная фраза про соседей, которые пришли доедать оливье. Но нет, эта история про другое - в кино стартовал фильм Федора Бондарчука «Вторжение», - описывают новинку представители фирмы.

Фильм "Вторжение" в широкий прокат вышел 1 января. Это картина - продолжение ленты Бондарчука "Притяжение", которую в кино показывали в 2017 году. События "Вторжения" разворачиваются спустя три года после событий, описанных в фильме-предшественнике.

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Носки с цитатами из "Вторжения"
369 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Вторжение - официальный трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Ты за какую планету воюешь?»: В России выпустили носки с цитатами из фильма «Вторжение»
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