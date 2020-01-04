2020-01-04T13:04:00+03:00
Политика

Нашлось всё: российские космические войска обнаружили все пуски ракет в своей зоне ответственности

За 2019 год было обнаружено более семидесяти запусков - наших и зарубежных
Ольга МАТЫС
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В будущем основу системы по предупреждению ракетных нападений составят орбитальные спутники, объединенные одной сетьюВ будущем основу системы по предупреждению ракетных нападений составят орбитальные спутники, объединенные одной сетьюФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) за 2019 год сумела зафиксировать все пуски ракет - как российские, так и иностранные - на всей территории, попадающей в её зону ответственности.

- В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, - цитирует сообщение российского Министерства обороны ТАСС.

С земли в 2019 году за пусками ракет следили радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж". Семь таких новых станций сейчас стоят в Иркутской, Калининградской, Ленинградской и Оренбургской областях, кроме того, "Воронежи" размещены в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. И это не предел: на очереди по размещению наземных станций по слежению - Мурманская область и Республика Коми.

Также в министерстве рассказали, что в будущем основу всей СПРН составит так называемая Единая космическая система - орбитальные спутники, скорость которых позволит значительно сократить время обнаружения пусков баллистических ракет и оперативнее и достовернее доставлять информацию руководству страны о возможных военных угрозах извне.

Ранее kp.ru рассказывал о решении Дональда Трампа создать в США космические войска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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