Конор Макгрегор: Хабиб боится меня. Но все хотят еще одной нашей встречи

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:27:12+03:00

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Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в очередной раз нелицеприятно высказался о своем вечном сопернике - россиянине Хабибе Нурмагомедове. Макгрегор обвинил Нурмагомедова в трусости: дескать, все очень хотят увидеть реванш между бойцами после обидного поражения Конора в 2018 году, а Нурмагомедов "дрожит" от мысли об этом.

- Он просто дрожит, Нурмагомедов не хочет нашего реванша, не хочет такого боя. Хабиб боится меня. Но все хотят еще одной нашей встречи. Этого хочет и президент UFC Дэйна Уайт, и этого хотим все мы. Он может бегать от этого поединка, но он не сможет спрятаться. Я жду нашей встречи, - цитирует слова Конора Макгрегора сайт MMA Fighting, - Мы вернемся к нему. Как я уже сказал, он может бежать, но не может спрятаться.

Известно, что следующий бой ирландца запланирован на 18 января - он встретится в октагоне с Дональдом Серроне, а Хабиб Нурмагомедов собирается "сильно побить" 18 апреля Тони Фергюсона.

ИСТОЧНИК KP.RU