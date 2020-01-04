2020-01-04T13:27:12+03:00
Спорт

Конор Макгрегор: Хабиб боится меня. Но все хотят еще одной нашей встречи

Ирландский боец MMA считает, что реванш с Нурмагомедовым необходим, но россиянин избегает нового боя
Ольга МАТЫС
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Прозвучало очередное резкое высказывание Конора Макгрегора о Хабибе НурмагомедовеПрозвучало очередное резкое высказывание Конора Макгрегора о Хабибе НурмагомедовеФото: REUTERS
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Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в очередной раз нелицеприятно высказался о своем вечном сопернике - россиянине Хабибе Нурмагомедове. Макгрегор обвинил Нурмагомедова в трусости: дескать, все очень хотят увидеть реванш между бойцами после обидного поражения Конора в 2018 году, а Нурмагомедов "дрожит" от мысли об этом.

- Он просто дрожит, Нурмагомедов не хочет нашего реванша, не хочет такого боя. Хабиб боится меня. Но все хотят еще одной нашей встречи. Этого хочет и президент UFC Дэйна Уайт, и этого хотим все мы. Он может бегать от этого поединка, но он не сможет спрятаться. Я жду нашей встречи, - цитирует слова Конора Макгрегора сайт MMA Fighting, - Мы вернемся к нему. Как я уже сказал, он может бежать, но не может спрятаться.

Известно, что следующий бой ирландца запланирован на 18 января - он встретится в октагоне с Дональдом Серроне, а Хабиб Нурмагомедов собирается "сильно побить" 18 апреля Тони Фергюсона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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