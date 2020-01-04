Певец Род Стюард подрался с охранником, пытаясь пройти с 39-летним сыном на детскую вечеринку

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:46:16+03:00

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Британский певец Род Стюард устроил дебош в США. Вместе с сыном Шоном он оказался на курорте «Брейкерс» в Палм-Бич во Флориде. Как сообщает The Mirror, звезда вдруг решила попасть на частную детскую вечеринку и провести туда своего 39-летнего сына. Правда, таким гостям оказались не рады, особенно охранник, который сначала вежливо попросил Стюарда отойти и не создавать проблем. Он объяснил, вечеринка частная, в списке ни 74-летнего артиста, ни его сына нет. Но отступать музыкант был не намерен и толкнул охранника.

Он ударил мужчину в «области левой грудной клетки», до этого, сын певца Шон, толкнул еще одного сотрудника охранного предприятия. Вечеринка, на которую хотел попасть рыцарь Род Стюардр, проходила в детской зоне курорта. Музыканта удалось успокоить только ударом в нос.

У Стюарда восемь детей, в 66 лет он признался, что больше детей заводить не планирует и мечтает до 90 лет давать концерты.

ИСТОЧНИК KP.RU