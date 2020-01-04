Женщина забила скалкой бывшего мужа в новый год

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:59:14+03:00

Женщина позвонила в полицию и сообщила о насилии над ней Фото: Тимур ХАНОВ

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Одесситка пригласила бывшего мужа вместе встретить новый год забила в ходе ссоры скалкой насмерть. Как сообщает украинский портал «Страна», пара поддерживала дружеские отношения после развода. Поэтому мужчина без раздумий согласился встретить новый год с бывшей женой. Что поделили мужчина и женщина, не известно. В ходе конфликта она схватила скалку и стала избивать гостя, несколько ударов пришлись по голове. От полученных травм он скончался на месте.

После, женщина позвонила в полицию. Но сообщила не об убийстве, а о насилии над ней. Полицейские в квартире обнаружили тело мужчины. Женщину задержали. Ей предъявлено обвинение в умышленном убийстве. С места преступления изъяли орудие - скалку.

Похожее преступление произошло в 2018 году в Башкирии. Женщина забила скалкой мужа из-за подозрений в неверности.

ИСТОЧНИК KP.RU