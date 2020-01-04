Число зарегистрированных в России автомобилей превысило 60 миллионов

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:18:00+03:00

По данным МВД, чаще всего машины покупают и ставят на учет весной и летом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МВД России заявило, что больше всего покупают машины в Москве и области

Изменить размер текста: A A

Российское Министерство внутренних дел озвучило 4 января количество зарегистрированных на данный момент в России автомобилей. За 2019 год их число увеличилось на 1,3% - и сейчас составляет почти 60,5 миллионов машин.

По информации МВД, которую передает агентство ТАСС, чаще всего в нашей стране машины покупают - и, соответственно, регистрируют - в теплое время года, весной и в начале лета. Также министерство привело и географические данные по зарегистрированным авто:

- Наибольшее число зарегистрированных транспортных средств приходится на Москву и Московскую область, - рассказали в ведомстве журналистам.

Напомним, что в России с 1 января 2020 года стали действовать новые правила регистрации транспортных средств. Согласно им, поставить машину на учет смогут только автодилеры из специального реестра МВД, в теории стоимость услуги не превысит 500 рублей. Ранее kp.ru рассказывал, какие ещё законы вступили в силу в начале нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU