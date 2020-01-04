2020-01-04T14:18:00+03:00
Общество

Число зарегистрированных в России автомобилей превысило 60 миллионов

МВД России заявило, что больше всего покупают машины в Москве и области
Ольга МАТЫС
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По данным МВД, чаще всего машины покупают и ставят на учет весной и летомПо данным МВД, чаще всего машины покупают и ставят на учет весной и летомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российское Министерство внутренних дел озвучило 4 января количество зарегистрированных на данный момент в России автомобилей. За 2019 год их число увеличилось на 1,3% - и сейчас составляет почти 60,5 миллионов машин.

По информации МВД, которую передает агентство ТАСС, чаще всего в нашей стране машины покупают - и, соответственно, регистрируют - в теплое время года, весной и в начале лета. Также министерство привело и географические данные по зарегистрированным авто:

- Наибольшее число зарегистрированных транспортных средств приходится на Москву и Московскую область, - рассказали в ведомстве журналистам.

Напомним, что в России с 1 января 2020 года стали действовать новые правила регистрации транспортных средств. Согласно им, поставить машину на учет смогут только автодилеры из специального реестра МВД, в теории стоимость услуги не превысит 500 рублей. Ранее kp.ru рассказывал, какие ещё законы вступили в силу в начале нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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