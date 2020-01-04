В Госдепартаменте США заявили, что не будут менять стратегию по Ирану после убийства генерала Сулеймани
После убийства иранского генерала Хасима Сулеймани, в США не станут менять страдегию в отношении Ирана. Генерал майор, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, был убит авиаударов в Багдаде 3 января. Приказ о ликвидации Сулеймани дал президент США Дональд Трамп. В Белом доме утверждают, что генерал был террористом и угрожал безопасности США. В Иране гибель Сулеймани восприняли как настоящую трагедию. Президент страны Роухани сообщил, что это убийство – тяжелейшее преступление США по отношении к иранской нации. Американцам пообещали ответить на это преступление.
Телеканал Al Arabiya опубликовал интервью с госсекретарем США Майклом Помпео:
- Британцы, французы и немцы должны понимать, что то, что мы сделали, спасет жизни в Европе.
В Госдепартаменте США намерены сохранить выбранную стратегию в отношении Ирана. В США утверждают, что будут и дальше разными способами защищать свои интересы.
Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU