В Госдепартаменте США заявили, что не будут менять стратегию по Ирану после убийства генерала Сулеймани

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:38:46+03:00

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После убийства иранского генерала Хасима Сулеймани, в США не станут менять страдегию в отношении Ирана. Генерал майор, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, был убит авиаударов в Багдаде 3 января. Приказ о ликвидации Сулеймани дал президент США Дональд Трамп. В Белом доме утверждают, что генерал был террористом и угрожал безопасности США. В Иране гибель Сулеймани восприняли как настоящую трагедию. Президент страны Роухани сообщил, что это убийство – тяжелейшее преступление США по отношении к иранской нации. Американцам пообещали ответить на это преступление.

Телеканал Al Arabiya опубликовал интервью с госсекретарем США Майклом Помпео:

- Британцы, французы и немцы должны понимать, что то, что мы сделали, спасет жизни в Европе.

В Госдепартаменте США намерены сохранить выбранную стратегию в отношении Ирана. В США утверждают, что будут и дальше разными способами защищать свои интересы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753038" frameborder="0"></iframe> Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU