2020-01-04T14:57:09+03:00
Политика

Главы правительств России и Белоруссии поговорили по телефону

Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили сотрудничество в области энергетики
Ольга МАТЫС
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Телефонный разговор прошел по инициативе Республики БеларусьТелефонный разговор прошел по инициативе Республики БеларусьФото: REUTERS
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4 января Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор со своим коллегой из Республики Беларусь Сергеем Румасом. Беседа прошла по инициативе белорусской стороны. Подробности переговоров Медведева и Румаса пока неизвестны, однако сообщается, что политики сумели обсудить энергетическое сотрудничество России и Белоруссии.

- Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики, - сообщается на официальном сайте российского правительства.

Ранее kp.ru рассказывал, как пресс-секретарь президента РФ оценивает ход переговоров России и Белоруссии по транзиту нефти и газа. В разговоре с журналистами Дмитрий Песков подчеркнул, что несмотря на временное отсутствие договоренностей, рассматривать "апокалиптические сценарии" переговоров не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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