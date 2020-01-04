Главы правительств России и Белоруссии поговорили по телефону

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:57:09+03:00

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4 января Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор со своим коллегой из Республики Беларусь Сергеем Румасом. Беседа прошла по инициативе белорусской стороны. Подробности переговоров Медведева и Румаса пока неизвестны, однако сообщается, что политики сумели обсудить энергетическое сотрудничество России и Белоруссии.

- Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики, - сообщается на официальном сайте российского правительства.

Ранее kp.ru рассказывал, как пресс-секретарь президента РФ оценивает ход переговоров России и Белоруссии по транзиту нефти и газа. В разговоре с журналистами Дмитрий Песков подчеркнул, что несмотря на временное отсутствие договоренностей, рассматривать "апокалиптические сценарии" переговоров не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU