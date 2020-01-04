2020-01-04T15:59:53+03:00
Общество

Поклонская предложила переименовать законопроект о профилактике насилия в семье

Депутат Госдумы пригласила людей участвовать в доработке документа
Ольга МАТЫС
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Наталья Поклонская считает, что семейное законодательство нуждается в измененияхНаталья Поклонская считает, что семейное законодательство нуждается в измененияхФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Наталья Поклонская, депутат Государственной Думы от Республики Крым в своем аккаунте в соцсетях высказалась по поводу нашумевшего законопроекта о профилактике домашнего насилия. По мнению парламентария, закону не помешает изменить название, чтобы не "выставлять семью местом ужаса и постоянных побоев". Поклонская предложила назвать законопроект "Закон об укреплении и сохранении семьи" и заявила, что после новогодних праздников собирается присоединиться к рабочей группе законопроекта.

- Мой личный опыт подсказывает, что изменения в семейном законодательстве очень нужны! Например, судебное предписание, которое поможет женщине обезопасить себя и ребенка от домашнего тирана, потерявшего контроль над собой из-за слабости к алкоголю. Такая бумажка, выданная в суде, спасет сотни жизней тех, кто не может себя защитить, - написала Наталья Поклонская.

Также депутат посоветовала россиянам "не только критиковать, но и поучаствовать в доработке документа".

Напомним, что споры вокруг законопроекта о профилактике домашнего насилия продолжаются уже несколько месяцев. Ранее на Радио "Комсомольская правда" представили точку зрения противников законопроекта, а также обсудили с соавтором законопроекта Алёной Поповой, почему нынешняя опубликованная версия документа на самом деле не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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