4 Янв. 2020 2020-01-04T16:29:14+03:00

Лавров выразил соболезнования Зарифу в связи с убийством Сулеймани Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы МИД России и Ирана обсудили последние региональные и международные события после ликвидации иранского генерала

Изменить размер текста: A A

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел России Сергей Лаврова выразил соболезнования главе иранского МИД Мохаммаду Джаваду Зарифу в связи с убийством генерала элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Кассем Сулеймани.

«Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили последние региональные и международные события после убийства генерала Касема Сулеймани. Глава МИД России выразил свои соболезнования в связи с гибелью командующего подразделения "Аль-Кудс"», - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Ирана.

Напомним, Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара, который американские военные нанесли по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Лавров сообщил госсекретарю США Майку Помпео, что ликвидация генерала КСИР нарушает нормы международного права и заслуживает осуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU