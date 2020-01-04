2020-01-04T16:29:14+03:00
Политика

Лавров выразил соболезнования Зарифу в связи с убийством Сулеймани

Главы МИД России и Ирана обсудили последние региональные и международные события после ликвидации иранского генерала
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лавров выразил соболезнования Зарифу в связи с убийством СулейманиЛавров выразил соболезнования Зарифу в связи с убийством СулейманиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел России Сергей Лаврова выразил соболезнования главе иранского МИД Мохаммаду Джаваду Зарифу в связи с убийством генерала элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Кассем Сулеймани.

«Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили последние региональные и международные события после убийства генерала Касема Сулеймани. Глава МИД России выразил свои соболезнования в связи с гибелью командующего подразделения "Аль-Кудс"», - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Ирана.

Напомним, Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара, который американские военные нанесли по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Лавров сообщил госсекретарю США Майку Помпео, что ликвидация генерала КСИР нарушает нормы международного права и заслуживает осуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Австралия призвала 3 тысячи военных для борьбы с пожарами
Лавров выразил соболезнования Зарифу в связи с убийством Сулеймани
Самолёт ВВС США провёл разведку у границы России
Поклонская предложила переименовать законопроект о профилактике насилия в семье
Правительство РФ утвердило национальный план по адаптации к изменениям климата
МЧС предупредило о сильном ветре и мокром снеге в Подмосковье
Бывший глава ЦРУ рассказал, как Иран может отомстить США за убийство генерала Сулеймани
Главы правительств России и Белоруссии поговорили по телефону
В Госдепартаменте США заявили, что не будут менять стратегию по Ирану после убийства генерала Сулеймани
Число зарегистрированных в России автомобилей превысило 60 миллионов
Тарантино признан лучшим режиссером по версии Австралийской киноакадемии
Женщина забила скалкой бывшего мужа в новый год
Владимир Путин: Меня беспокоит стагнация в реальных доходах населения