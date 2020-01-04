2020-01-04T17:33:30+03:00
Экономика

Белоруссия договорилась о прокачке первой партии российской нефти

На данный момент продолжается работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Белоруссия договорилась о прокачки первой партии российской нефтиБелоруссия договорилась о прокачки первой партии российской нефтиФото: REUTERS
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Минск договорился о прокачке первой партии российской нефти, закупаемой по цене без премии. Об этом рассказали в концерне «Белнефтехим».

В концерне уточнили, что на данный момент продолжается работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из России по цене, исключающей премию поставщикам.

Сообщается, что ожидающийся к поставке объем сырья и накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что документы по поставке 133 тысяч тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке поступают на оформление и в ближайшее время указанный объем будет прокачен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в «Белнефтехиме» сообщили, что Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов после того, как Россия остановила поставки нефти на белорусские НПЗ. Сообщалась, что подача прекратилась с 1 января текущего года, «непрерывные партии» закончились 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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