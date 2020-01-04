Белоруссия договорилась о прокачке первой партии российской нефти
Минск договорился о прокачке первой партии российской нефти, закупаемой по цене без премии. Об этом рассказали в концерне «Белнефтехим».
В концерне уточнили, что на данный момент продолжается работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из России по цене, исключающей премию поставщикам.
Сообщается, что ожидающийся к поставке объем сырья и накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что документы по поставке 133 тысяч тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке поступают на оформление и в ближайшее время указанный объем будет прокачен.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в «Белнефтехиме» сообщили, что Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов после того, как Россия остановила поставки нефти на белорусские НПЗ. Сообщалась, что подача прекратилась с 1 января текущего года, «непрерывные партии» закончились 31 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU