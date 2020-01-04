2020-01-04T17:52:58+03:00
Общество

Брачный возраст в России планируют скорректировать

В Семейный кодекс могут также внести поправки, связанные с условиями, при которых позволяется сыграть свадьбу до 18 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Брачный возраст в России планируют скорректироватьБрачный возраст в России планируют скорректироватьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния» планируется внести корректировки о возрасте вступления в брак.

Соответствующие поправки разрабатывает Министерство Юстиции, и инициатива уже была включена в план законопроектной работы правительства, утвержденный премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как сообщает «Российская газета», корректировки будут связаны с брачным возрастом и уточнением оснований, «позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак».

Эксперты считают, что брачный возраст не будут корректировать в сторону повышения. Как передает «Российская газета» специалисты утверждают, что таких проектов нет, а подобные идеи не находят поддержки.

Напомним, в 2018 году в России был зафиксирован антирекорд. ЗАГСы страны выдали 893 039 брачных свидетельств, что стало минимумом за всю историю подсчетов с 1950 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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