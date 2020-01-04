Брачный возраст в России планируют скорректировать
В Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния» планируется внести корректировки о возрасте вступления в брак.
Соответствующие поправки разрабатывает Министерство Юстиции, и инициатива уже была включена в план законопроектной работы правительства, утвержденный премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Как сообщает «Российская газета», корректировки будут связаны с брачным возрастом и уточнением оснований, «позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак».
Эксперты считают, что брачный возраст не будут корректировать в сторону повышения. Как передает «Российская газета» специалисты утверждают, что таких проектов нет, а подобные идеи не находят поддержки.
Напомним, в 2018 году в России был зафиксирован антирекорд. ЗАГСы страны выдали 893 039 брачных свидетельств, что стало минимумом за всю историю подсчетов с 1950 года.
ИСТОЧНИК KP.RU