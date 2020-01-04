2020-01-04T18:33:28+03:00
Политика

Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

По словам политика, катализатором кризисных процессов в экономике незалежной является неадекватность правительства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАССГлава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАСС
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Финансово-кредитная политика действующего правительства Украины приведет к дефолту «на худших условиях» уже в 2020 году. Такой прогноз дал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

«Основной экономический результат 2019 года - дальнейшее углубление системного кризиса украинской экономики, больше всего проявившегося в промышленном производстве и финансово-кредитной сфере», - сообщил он.

Политик заявил, что промышленное производство незалежной достигло трёхлетнего минимума и в 2020 году все приведет «к необратимой деиндустриализации экономики», и добавил, что катализатором всех кризисных процессов в экономике Украины является «неадекватность» действующего правительства страны.

По словам Медведчука, единственный путь избежать дефолта заключается в сотрудничестве с МВФ, договорённости с которым премьер-министр Украины Алексей Гончарук «выдаёт за серьёзный успех».

Напомним, ранее глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» предположил, что скоро от украинской Конституции останутся «рожки и ножки». Он заявил, что такое произойдет, если в основной закон страны продолжат вносить «хаотичные изменения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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