Прокачка российской нефти на НПЗ Белоруссии возобновлена

4 Янв. 2020 2020-01-04T19:05:02+03:00

Минск планирует возобновить импорт нефтепродуктов из России к концу января

Изменить размер текста: A A

В субботу, 4 января, возобновилась прокачка российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии. Об этом рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

«Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан"», - сообщил он.

Сизов отметил, что после ОАО «Нафтан» топливное сырье получит Мозырский НПЗ, а за субботу, 4 января, будет прокачано 6 тысяч тонн нефти.

По его словам, Белоруссия планирует возобновить экспорт нефтепродуктов из России к концу января.

Напомним, 1 января в «Белнефтехиме» сообщили, что Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов после того, как Москва остановила поставки нефти на НПЗ Белоруссии. 4 января в белорусском концерне сообщили о том, что договорились о прокачке первой партии нефти из России, закупаемой по цене без премии.

ИСТОЧНИК KP.RU