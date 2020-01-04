2020-01-04T19:05:02+03:00
Экономика

Прокачка российской нефти на НПЗ Белоруссии возобновлена

Минск планирует возобновить импорт нефтепродуктов из России к концу января
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Прокачка российской нефти на НПЗ Белоруссии возобновленаПрокачка российской нефти на НПЗ Белоруссии возобновленаФото: REUTERS
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В субботу, 4 января, возобновилась прокачка российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии. Об этом рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

«Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан"», - сообщил он.

Сизов отметил, что после ОАО «Нафтан» топливное сырье получит Мозырский НПЗ, а за субботу, 4 января, будет прокачано 6 тысяч тонн нефти.

По его словам, Белоруссия планирует возобновить экспорт нефтепродуктов из России к концу января.

Напомним, 1 января в «Белнефтехиме» сообщили, что Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов после того, как Москва остановила поставки нефти на НПЗ Белоруссии. 4 января в белорусском концерне сообщили о том, что договорились о прокачке первой партии нефти из России, закупаемой по цене без премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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