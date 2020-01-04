4 Янв. 2020 2020-01-04T19:28:40+03:00

ГИБДД может увеличить количество вопросов в экзамене на права Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Будущим водителям придется отвечать и на вопросы об устройстве автомобиля

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В 2020 году Госавтоинспекция намерена значительно увеличить количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав может. Об этом сообщил заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков

Как сообщил Гиляков РИА-Новости, первым делом будущему автомобилисту необходим навык безопасного управления машиной и знание ее устройства, поэтому в теоретическую часть экзамена включат часть вопросов на эту тему.

Также отмечается изменение самой процедуры сдачи теории, которая будет состоять из блоков «ПДД», «Основы безопасности вождения», «Законодательство», «Устройство ТС», а также «Медицина», «Психология» и «Профессиональный блок».

Напомним, что на данный момент перед теоретической частью экзамена надо учить около 800 вопросов.

Как писал сайт kp.ru, 1 октября 2020 года в силу вступят изменения правил проведения практической части экзамена: так называемый «город» будет включать элементы «площадки». В Госавтоинспекции сообщили, что после вступления в силу изменений планируется исключить из практического экзамена штрафные баллы.

ИСТОЧНИК KP.RU