Роухани призвал Эрдогана сплотиться против Вашингтона

4 Янв. 2020 2020-01-04T19:59:19+03:00

По словам иранского лидера, бездействие Ирана и Турции приведет к «большей дерзости» со стороны США

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В ходе телефонного разговора иранский лидер Хасан Роухани призвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана сплоченно выступить против агрессии Вашингтона и не допустить «более дерзких» действий американских властей после убийства генерала элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

«Наше молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости в совершении агрессивных шагов», - предупредил иранский президент Эрдогана и заявил о необходимости выступить против американской агрессии, которая представляет большую угрозу региону.

Напомним, после убийства Сулеймани в Багдаде в результате американского ракетного удара верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США, президент Исламской Республики назвал произошедшие «тяжелейшим преступлением в истории» нации и предупредил, что Вашингтон еще столкнется с «последствиями» этого преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753039" frameborder="0"></iframe> Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU