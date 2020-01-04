Роухани призвал Эрдогана сплотиться против Вашингтона
В ходе телефонного разговора иранский лидер Хасан Роухани призвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана сплоченно выступить против агрессии Вашингтона и не допустить «более дерзких» действий американских властей после убийства генерала элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
«Наше молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости в совершении агрессивных шагов», - предупредил иранский президент Эрдогана и заявил о необходимости выступить против американской агрессии, которая представляет большую угрозу региону.
Напомним, после убийства Сулеймани в Багдаде в результате американского ракетного удара верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США, президент Исламской Республики назвал произошедшие «тяжелейшим преступлением в истории» нации и предупредил, что Вашингтон еще столкнется с «последствиями» этого преступления.
Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU