Опубликовано видео DJ-выступления президента Туркменистана на новогоднем шоу

4 Янв. 2020 2020-01-04T20:24:11+03:00

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Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал диджеем на новогоднем празднике и в течение часа не только ставил треки, но и успел рассказать о принципе работы диджейского пульта.

30 декабря в Ашхабаде в центре «Мизан» Бердымухамедов зачитал небольшую лекцию про разнообразие музыкальных инструментов и исполнил несколько песен собственного сочинения, включая рэп про коня, а также аккомпанировал другим артистам.

Концерт показали по центральному телевидению. В празднике приняли участие деятели культуры, а также члены правительства и парламента.

Напомним, в прошлом году на торжественном мероприятии в честь Национального праздника туркменского коня Бердымухамедов совместно с внуком исполнил песню собственного сочинения. Композиция была посвящена жеребенку по кличке Ровач. Годом ранее глава Туркменистана вместе с внуком записал рэп под названием «Спортивный Туркменистан».

Президент Туркменистана поработал диджеем на новогоднем корпоративе.

ИСТОЧНИК KP.RU