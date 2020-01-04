2020-01-04T21:28:53+03:00
В мире

США направит на Ближний Восток морскую пехоту и десантный корабль

Такое решение Вашингтон принял после убийства Сулеймани [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США направит на Ближний Восток морскую пехоту и десантный корабльСША направит на Ближний Восток морскую пехоту и десантный корабльФото: REUTERS
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Десантный корабль и военнослужащие ВМС США, которые должны были участвовать в совместных учениях Морока, отправятся на Ближний Восток. Такое решение принято в связи с обстановкой после убийства генерала Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Кассема Сулеймани.

«На фоне растущей напряженности с Ираном ВМС США отменяют учения с Марокко и направляют десантный корабль USS Bataan и 26-ой экспедиционный батальон морской пехоты США на Ближний Восток», - говорится в сообщении новостного портала военно-морского института США (USNI News).

Напомним, днем ранее из-за обострения ситуации в регионе Пентагон одобрил отправку на Ближний Восток еще трех тысяч американских военных. Однако в Сенате США заявили, что администрация американского президента первым делом должна получить разрешение Конгресса.

Отметим, что в Министерстве внутренней безопасности США заявляют об отсутствии заслуживающих опасения угроз после убийства Сулеймани.

Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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