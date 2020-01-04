США направит на Ближний Восток морскую пехоту и десантный корабль
Десантный корабль и военнослужащие ВМС США, которые должны были участвовать в совместных учениях Морока, отправятся на Ближний Восток. Такое решение принято в связи с обстановкой после убийства генерала Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Кассема Сулеймани.
«На фоне растущей напряженности с Ираном ВМС США отменяют учения с Марокко и направляют десантный корабль USS Bataan и 26-ой экспедиционный батальон морской пехоты США на Ближний Восток», - говорится в сообщении новостного портала военно-морского института США (USNI News).
Напомним, днем ранее из-за обострения ситуации в регионе Пентагон одобрил отправку на Ближний Восток еще трех тысяч американских военных. Однако в Сенате США заявили, что администрация американского президента первым делом должна получить разрешение Конгресса.
Отметим, что в Министерстве внутренней безопасности США заявляют об отсутствии заслуживающих опасения угроз после убийства Сулеймани.
Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU