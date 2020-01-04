Савченко рассказала о «процессе гниения» Украины

4 Янв. 2020 2020-01-04T22:36:55+03:00

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Украина «умирает» и «самоуничтожается». Такое мнение высказала бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая считает, что такой «процесс гниения» страны хуже, чем «горячая война».

«Общество убивают просто невыносимым уровнем жизни, убивают голодом, плохой медициной, плохой общественной поддержкой государства. Мы просто вымираем, самоуничтожаемся», - сказала экс-депутат в эфире телеканала «112».

Савченко заявила, что спасет Украину от «загнивания» авторитарный режим, который, по ее словам, поможет закончить войну, навести порядок в обществе и «перепрограммировать» его. Более того, она добавила, что незалежной нужно «крушить своих железным кулаком», чтобы потом враги «боялись и уважали».

Напомним, ранее бывший депутат предрекла Украине исчезновение с лица Земли в 2023 году, если будет принят закон о рынке земли, который даст возможность продавать украинский чернозем иностранцам.

ИСТОЧНИК KP.RU