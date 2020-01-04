2020-01-04T23:04:15+03:00
Спорт

Врач заявил, что Шумахер уже не тот, каким мы его помним

Нейрохирург рассказал о состоянии здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нейрохирург рассказал о состоянии здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1»Нейрохирург рассказал о состоянии здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Перенесший шесть лет назад тяжелую травму семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер мало напоминает себя прежнего. Так состояние здоровье спортсмена описал нейрохирург Никола Аччарри.

Таким образом врач прокомментировал слова супруги гонщика Коринны Шумахер, которая в день 51-летия Михаэля заявила, что «большие свершения начинаются с маленьких шагов».

«Я отношусь к этим словам очень осторожно (…) Трудно понять, что принимается за клиническую точку отсчета. Очевидно, что после шести лет восстановления Михаэль уже не тот человек, которого мы помним на гоночной трассе», - отметил нейрохирург.

Аччарри подчеркнул, что Михаэля должна быть команда физиотерапевтов, способных помочь избежать последствий «длительного ухода».

Напомним, в 2013 году знаменитый чемпион «Формулы-1» получил черепно-мозговую травму, когда катался на горных лыжах в Альпах. После происшествия он впал в кому. В ноябре прошлого года жена Шумахера рассказала, что информация о здоровье ее супруга держится в тайне по желанию самого гонщика.

Шумахер не сдаётся.Шуми, солнечный мальчик или Красный барон - все это о нём. 6 лет мы ничего не знаем о здоровье Михаэля Шумахера

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сети появилось видео последствий ракетного обстрела Багдада
У Белого дома прошла акция протеста против войны с Ираном
Нас ждет классика: Россия сыграет против Канады в финале молодежного ЧМ по хоккею 2020
В Сети появилось видео реакции скамейки сборной России на победную шайбу в игре со Швецией
Врач заявил, что Шумахер уже не тот, каким мы его помним
Савченко рассказала о «процессе гниения» Украины
Ветеран ракетных войск раскрыл секрет устройства «ядерной кнопки»
В Ираке объявили трехдневный траур по Сулеймани и аль-Мухандиса
США направит на Ближний Восток морскую пехоту и десантный корабль
Минометный обстрел в Багдаде: ранены пять человек
Рядом с посольством США в Багдаде взорвались две ракеты
Опубликовано видео DJ-выступления президента Туркменистана на новогоднем шоу
Роухани призвал Эрдогана сплотиться против Вашингтона
ГИБДД может увеличить количество вопросов в экзамене на права