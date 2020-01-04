Врач заявил, что Шумахер уже не тот, каким мы его помним
Перенесший шесть лет назад тяжелую травму семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер мало напоминает себя прежнего. Так состояние здоровье спортсмена описал нейрохирург Никола Аччарри.
Таким образом врач прокомментировал слова супруги гонщика Коринны Шумахер, которая в день 51-летия Михаэля заявила, что «большие свершения начинаются с маленьких шагов».
«Я отношусь к этим словам очень осторожно (…) Трудно понять, что принимается за клиническую точку отсчета. Очевидно, что после шести лет восстановления Михаэль уже не тот человек, которого мы помним на гоночной трассе», - отметил нейрохирург.
Аччарри подчеркнул, что Михаэля должна быть команда физиотерапевтов, способных помочь избежать последствий «длительного ухода».
Напомним, в 2013 году знаменитый чемпион «Формулы-1» получил черепно-мозговую травму, когда катался на горных лыжах в Альпах. После происшествия он впал в кому. В ноябре прошлого года жена Шумахера рассказала, что информация о здоровье ее супруга держится в тайне по желанию самого гонщика.
Шумахер не сдаётся.Шуми, солнечный мальчик или Красный барон - все это о нём. 6 лет мы ничего не знаем о здоровье Михаэля Шумахера
ИСТОЧНИК KP.RU