Врач заявил, что Шумахер уже не тот, каким мы его помним

4 Янв. 2020 2020-01-04T23:04:15+03:00

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Перенесший шесть лет назад тяжелую травму семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер мало напоминает себя прежнего. Так состояние здоровье спортсмена описал нейрохирург Никола Аччарри.

Таким образом врач прокомментировал слова супруги гонщика Коринны Шумахер, которая в день 51-летия Михаэля заявила, что «большие свершения начинаются с маленьких шагов».

«Я отношусь к этим словам очень осторожно (…) Трудно понять, что принимается за клиническую точку отсчета. Очевидно, что после шести лет восстановления Михаэль уже не тот человек, которого мы помним на гоночной трассе», - отметил нейрохирург.

Аччарри подчеркнул, что Михаэля должна быть команда физиотерапевтов, способных помочь избежать последствий «длительного ухода».

Напомним, в 2013 году знаменитый чемпион «Формулы-1» получил черепно-мозговую травму, когда катался на горных лыжах в Альпах. После происшествия он впал в кому. В ноябре прошлого года жена Шумахера рассказала, что информация о здоровье ее супруга держится в тайне по желанию самого гонщика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/733747" frameborder="0"></iframe> Шумахер не сдаётся.Шуми, солнечный мальчик или Красный барон - все это о нём. 6 лет мы ничего не знаем о здоровье Михаэля Шумахера

ИСТОЧНИК KP.RU