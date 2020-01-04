2020-01-04T23:32:55+03:00
Спорт

Нас ждет классика: Россия сыграет против Канады в финале молодежного ЧМ по хоккею 2020

Североамериканцы во втором полуфинале разгромили сборную Финляндии со счетом 5:0
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия сыграет с Канадой в финале МЧМ-2020.Россия сыграет с Канадой в финале МЧМ-2020.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В чешском городе Острава завершился второй полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею 2020. Команда Канады одержала уверенную победу над командой Финляндии со счетом 5:0.

В этой игре у канадцев отличились Макмайкл (1), Дрисдейл (3), Лафренье (3), Делландреа (14), Лафренье (37). По итогам полуфинала именно канадцы прошли в финал МЧМ-2020. Год назад эти две команды играли в четвертьфинале прошлого мирового первенства среди молодежи. И тогда канадцы уступили со счетом 1:2, сенсационно вылетев в первом же раунде плей-офф. А финны - одержали победу в финале 3:2 над США.

В воскресенье, 5 января, в последний день МЧМ-2020 в финальной встрече за победу поспорят команды Канады и России. Поединок начнется в 21:00 по московскому времени. Сборная России сегодня ранее, напомним, в овертайме одержала победу со счетом 5:4 над командой Швеции.

Отметим, что команды уже играли на групповом этапе молодежного ЧМ-2020. И россияне тогда одержали феерическую победу со счетом 6:0 над Канадой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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