В Сети появилось видео реакции скамейки сборной России на победную шайбу в игре со Швецией

4 Янв. 2020 2020-01-04T23:40:06+03:00

Победу нашей молодежной команде хоккеистов в полуфинале чемпионата мира принес Иван Морозов [видео]

Изменить размер текста: A A

В Интернете появились кадры эмоциональной реакции скамейки игроков и тренерского штаба молодёжной сборной России по хоккею на победную шайбу, забитую нашей командой в полуфинале Чемпионата мира 2020 года. видео опубликовано на официальной странице Международной федерации хоккея на льду (IIHF) в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 декабря российские хоккеисты обыграли сборную Швеции со счетом 5:4, буквально вырвав победу в овертайме, и впервые с ЧМ–2016 вышли в финал молодежного турнира.

60 минут поединка, который проходил в чешском городе Острава, завершились вничью 4:4, а решающую шайбу забросил россиянин Иван Морозов.

Соперник сборной России в финале определится после встречи Канада — Финляндия, наши хоккеисты сыграют с победителем. Финальный матч чемпионата состоится 5 декабря, начало в 21:00 по московскому времени.

Скамейка сборной России после победной шайбы Морозова.Кадры матча со Швецией в полуфинале чемпионата мира 2020 года в Чехии

ИСТОЧНИК KP.RU