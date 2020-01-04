2020-01-04T23:40:06+03:00
Спорт

В Сети появилось видео реакции скамейки сборной России на победную шайбу в игре со Швецией

Победу нашей молодежной команде хоккеистов в полуфинале чемпионата мира принес Иван Морозов [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Победу молодёжной сборной России принесла шайба Ивана МорозоваПобеду молодёжной сборной России принесла шайба Ивана МорозоваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Интернете появились кадры эмоциональной реакции скамейки игроков и тренерского штаба молодёжной сборной России по хоккею на победную шайбу, забитую нашей командой в полуфинале Чемпионата мира 2020 года. видео опубликовано на официальной странице Международной федерации хоккея на льду (IIHF) в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 декабря российские хоккеисты обыграли сборную Швеции со счетом 5:4, буквально вырвав победу в овертайме, и впервые с ЧМ–2016 вышли в финал молодежного турнира.

60 минут поединка, который проходил в чешском городе Острава, завершились вничью 4:4, а решающую шайбу забросил россиянин Иван Морозов.

Соперник сборной России в финале определится после встречи КанадаФинляндия, наши хоккеисты сыграют с победителем. Финальный матч чемпионата состоится 5 декабря, начало в 21:00 по московскому времени.

Скамейка сборной России после победной шайбы Морозова.Кадры матча со Швецией в полуфинале чемпионата мира 2020 года в Чехии

ИСТОЧНИК KP.RU

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