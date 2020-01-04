У Белого дома прошла акция протеста против войны с Ираном
В субботу, 4 января, возле Белого дома прошла акция протеста против политики Вашингтона на Ближнем Востоке и возможной войны Соединенных Штатов с Ираном. У столичной резиденции президента США Дональда Трампа собрались несколько сотен демонстрантов, многие держали в руках самодельные плакаты с надписями «Прекратите бомбить Ирак!» и «Выводите войска США из Ирака!»
По словам организаторов митинга, Белый дом и Пентагон подвели страну к открытому вооруженному конфликту с Тегераном, совершив вероломное убийство иранского генерала Касема Сулеймани, «целенаправленное убийство одной из центральных руководящих фигур Ирана призвано инициировать новую войну», и если американский народ ее не остановит, «эта война охватит весь регион и может быстро превратиться в глобальный конфликт непредсказуемых масштабов и потенциально самых серьезных последствий», передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, генерал Сулеймани вместе со своим иракским коллегой Абу Махди аль-Махандисом и другими военными были убиты в результате американского ракетного удара в районе аэропорта Багдада 3 января. В Ираке объявили трехдневный национальный траур, а в Иране назвали произошедшее «тяжелейшим преступлением» и пообещали отомстить.
Над мечетью Джамкаран в Куме поднят красный флаг мести.
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