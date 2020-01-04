У Белого дома прошла акция протеста против войны с Ираном

4 Янв. 2020 2020-01-05T00:12:21+03:00

Демонстранты держали в руках транспаранты с надписями «Прекратите бомбить Ирак!» и «Выводите войска США из Ирака!»

В демонстрации приняли участие несколько сотен человек

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В субботу, 4 января, возле Белого дома прошла акция протеста против политики Вашингтона на Ближнем Востоке и возможной войны Соединенных Штатов с Ираном. У столичной резиденции президента США Дональда Трампа собрались несколько сотен демонстрантов, многие держали в руках самодельные плакаты с надписями «Прекратите бомбить Ирак!» и «Выводите войска США из Ирака!»

По словам организаторов митинга, Белый дом и Пентагон подвели страну к открытому вооруженному конфликту с Тегераном, совершив вероломное убийство иранского генерала Касема Сулеймани, «целенаправленное убийство одной из центральных руководящих фигур Ирана призвано инициировать новую войну», и если американский народ ее не остановит, «эта война охватит весь регион и может быстро превратиться в глобальный конфликт непредсказуемых масштабов и потенциально самых серьезных последствий», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, генерал Сулеймани вместе со своим иракским коллегой Абу Махди аль-Махандисом и другими военными были убиты в результате американского ракетного удара в районе аэропорта Багдада 3 января. В Ираке объявили трехдневный национальный траур, а в Иране назвали произошедшее «тяжелейшим преступлением» и пообещали отомстить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753200" frameborder="0"></iframe> Над мечетью Джамкаран в Куме поднят красный флаг мести.

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ИСТОЧНИК KP.RU