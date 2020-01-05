2020-01-05T00:38:01+03:00
В мире

В Сети появилось видео последствий ракетного обстрела Багдада

Запись была снята недалеко от американского посольства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В результате минометного обстрела в Багдаде были ранены по меньшей мере пять человекВ результате минометного обстрела в Багдаде были ранены по меньшей мере пять человекФото: REUTERS
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В Интернете опубликованы кадры последствий последнего ракетного обстрела Багдада. На записи, которая, как утверждает автор видео, была сделана недалеко от американского посольства в Ираке, возле отеля Rotana. Видно, что в результате ударов разрушено бетонное заграждение, повреждены автомобили.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 4 января, рядом с посольством Соединённых Штатов в Багдаде взорвались две ракеты. Взрыв произошёл в хорошо укрепленной «зеленой зоне» – в районе иракской столицы Аль-Джадирия, где располагаются правительственные учреждения, министерства и диппредставительства зарубежных стран.

Кроме того, еще две ракеты взорвались на территории военно-воздушной базы Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные. В результате субботних обстрелов, по данным местных телеканалов, были ранены не менее пяти человек.

Опубликовано видео последствий ракетного обстрела в Багдаде .Кадры сняты недалеко от американского посольства

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ИСТОЧНИК KP.RU

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