В Сети появилось видео последствий ракетного обстрела Багдада
В Интернете опубликованы кадры последствий последнего ракетного обстрела Багдада. На записи, которая, как утверждает автор видео, была сделана недалеко от американского посольства в Ираке, возле отеля Rotana. Видно, что в результате ударов разрушено бетонное заграждение, повреждены автомобили.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 4 января, рядом с посольством Соединённых Штатов в Багдаде взорвались две ракеты. Взрыв произошёл в хорошо укрепленной «зеленой зоне» – в районе иракской столицы Аль-Джадирия, где располагаются правительственные учреждения, министерства и диппредставительства зарубежных стран.
Кроме того, еще две ракеты взорвались на территории военно-воздушной базы Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные. В результате субботних обстрелов, по данным местных телеканалов, были ранены не менее пяти человек.
Опубликовано видео последствий ракетного обстрела в Багдаде .Кадры сняты недалеко от американского посольства
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ИСТОЧНИК KP.RU