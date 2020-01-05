2020-01-05T01:57:59+03:00
В мире

Германия надеется уговорить Иран не мстить Штатам за смерть генерала Сулеймани

Глава МИД ФРГ заявил, что Берлин намерен задействовать все доступные рычаги, чтобы предотвратить эскалацию ситуации на Ближнем Востоке
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Глава МИД Германии Хайко МаасГлава МИД Германии Хайко МаасФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Берлин надеется уговорить Тегеран не мстить Вашингтону за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате целенаправленного американского обстрела в районе аэропорта Багдада.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, немецкие дипломаты намерены задействовать все доступные рычаги, чтобы предотвратить эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Над мечетью Джамкаран в Куме поднят красный флаг мести.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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