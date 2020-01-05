Германия надеется уговорить Иран не мстить Штатам за смерть генерала Сулеймани

5 Янв. 2020 2020-01-05T01:57:59+03:00

Глава МИД ФРГ заявил, что Берлин намерен задействовать все доступные рычаги, чтобы предотвратить эскалацию ситуации на Ближнем Востоке

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Берлин надеется уговорить Тегеран не мстить Вашингтону за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате целенаправленного американского обстрела в районе аэропорта Багдада.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, немецкие дипломаты намерены задействовать все доступные рычаги, чтобы предотвратить эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753200" frameborder="0"></iframe> Над мечетью Джамкаран в Куме поднят красный флаг мести.

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ИСТОЧНИК KP.RU