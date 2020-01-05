2020-01-05T04:00:33+03:00
В мире

Возглавляемая США коалиция подтвердила обстрелы иракских баз

В заявлении штаба операции «Непоколебимая решимость» говорится, что в результате атак военнослужащие не пострадали
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американские военные в ИракеАмериканские военные в ИракеФото: REUTERS
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Возглавляемая Соединенными Штатами так называемая «антиигиловская» международная коалиция подтвердила, что 4 января были две атаки вблизи двух военных баз в Ираке, на которых размещены коалиционные силы.

В заявлении штаба операции «Непоколебимая решимость» говорится, что вечером в субботу сначала велся «неприцельный огонь» по хорошо укрепленной «зеленой зоне» Багдада, а через несколько минут ракеты упали в окрестностях авиабазы Балад.

«Коалиционные войска 4 января не пострадали. Иракские силы безопасности в настоящее время проводят расследование инцидентов», - отмечается в заявлении.

По словам официального представителя штаба полковника Майлса Кэггинса, в общей сложности иракские базы, где размещены иностранные военные, за последние два месяца подвергались обстрелам 13 раз, поэтому там усилили меры безопасности, передает ТАСС.

Опубликовано видео последствий ракетного обстрела в Багдаде .Кадры сняты недалеко от американского посольства

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ИСТОЧНИК KP.RU

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