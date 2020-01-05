В подмосковных Мытищах потушили крупный пожар
В ночь на воскресенье, 5 декабря, в подмосковных Мытищах тушили крупный пожар, вспыхнувший на территории склада, где хранились пластиковые изделия. К счастью, обошлось без пострадавших: в момент возгорания людей в помещениях не было.
В пресс-службе областного главка МЧС России уточнили, что информация о пожаре на складе по хранению пластика и оборудования для изготовления бассейнов, расположенного по адресу: Московская область, Мытищи, 1-й Силикатный переулок, 12, поступило в 1.14 (мск), первые пожарные подразделения прибыли на место уже через несколько минут.
Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров, однако пламя очень быстро разгоралось, и в итоге охватило площадь 1,6 тысячи квадратных метров.
Локализовать пожар удалось только в 2:46, а полностью ликвидировать открытое горение – после трех часов ночи, сейчас идет проливка конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU