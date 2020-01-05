Жертвами авиаудара по военному училищу в Ливии стали 23 человека

5 Янв. 2020 2020-01-05T04:50:21+03:00

Боевые действия в Триполи не прекращаются с 4 апреля прошлого года Фото: REUTERS

Сообщается также о десятках раненых курсантов

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В ночь на воскресенье, 5 декабря, в ливийской столице Триполи подверглось авиаудару военное училище. В результате, по предварительным данным министерства здравоохранения признанного в ООН Правительства национального согласия (ПНС), погибли 23 курсанта, десятки людей получили ранения. Арабские телеканалы сообщают о 28 погибших.

Военное училище расположено на юге Триполи в районе «Аль-Хадба аль-Хадра», который находится под контролем возглавляемого Файезом Сарраджем ПНС, уточняет РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, активные боевые действия между Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и силами правительства национального согласия не прекращаются с апреля прошлого года.

Фельдмаршал Хафтар приказал своим военным начать наступление на Триполи 4 апреля, а 7 апреля лояльные ПНС вооруженные силы объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.. За это время в стране погибли и получили ранения тысячи местных жителей.

Удар по аэропорту Аль-Джуфрав Ливии, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.twitter.com/ObservatoryLY

ИСТОЧНИК KP.RU