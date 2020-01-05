Жертвами авиаудара по военному училищу в Ливии стали 23 человека
В ночь на воскресенье, 5 декабря, в ливийской столице Триполи подверглось авиаудару военное училище. В результате, по предварительным данным министерства здравоохранения признанного в ООН Правительства национального согласия (ПНС), погибли 23 курсанта, десятки людей получили ранения. Арабские телеканалы сообщают о 28 погибших.
Военное училище расположено на юге Триполи в районе «Аль-Хадба аль-Хадра», который находится под контролем возглавляемого Файезом Сарраджем ПНС, уточняет РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, активные боевые действия между Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и силами правительства национального согласия не прекращаются с апреля прошлого года.
Фельдмаршал Хафтар приказал своим военным начать наступление на Триполи 4 апреля, а 7 апреля лояльные ПНС вооруженные силы объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.. За это время в стране погибли и получили ранения тысячи местных жителей.
Удар по аэропорту Аль-Джуфрав Ливии, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.twitter.com/ObservatoryLY
ИСТОЧНИК KP.RU