США перебрасывают на Ближний Восток 4,2 тысячи военных

5 Янв. 2020 2020-01-05T05:25:22+03:00

Американские военные готовятся к вылету с базы в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина) в Кувейт Фото: REUTERS

В частности, 3,5 тысячи американских солдат готовятся к вылету в Кувейт из Северной Каролины

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Соединённые Штаты решили значительно увеличить численность своего военного контингента на Ближнем Востоке и перебросить в Кувейт около 4,2 тысячи военнослужащих, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя Пентагона подполковника Майка Бернса.

В частности, к вылету в Кувейт готовятся 3,5 тысячи американских солдат из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расположенной на военной базе в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина).

По словам представителя Пентагона, группировка войск США в ближневосточном регионе наращивается в связи с усиливающейся напряжённостью после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января в результате американского ракетного удара в районе аэропорта Багдада.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Иране назвали произошедшее «тяжелейшим преступлением» и пообещали отомстить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753200" frameborder="0"></iframe> Над мечетью Джамкаран в Куме поднят красный флаг мести.

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ИСТОЧНИК KP.RU