2020-01-05T05:49:50+03:00
В мире

Самолет Air Canada экстренно сел в Монреале из-за оторвавшегося колеса

На борту в тот момент находилось 52 человека, никто из них не пострадал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет авиакомпании Air Canada около часа кружил над аэропортомСамолет авиакомпании Air Canada около часа кружил над аэропортомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В аэропорту канадского города Монреаль вечером 3 декабря случилось ЧП: у самолета авиакомпании Air Canada вскоре после вылета оторвалось одно из колес шасси, из-за чего воздушному судну пришлось возвращаться в аэропорт вылета, передает телеканал CBC.

По его данным, на борту пассажирского самолета марки Bombardier Dash 8, который должен был выполнить внутренний рейс из Монреаля в Сегеней, в тот момент находилось 52 человека. Авиалайнер около часа кружил над аэропортом, чтобы выработать топливо, а потом приземлился. К счастью, пилотам удалось благополучно посадить самолет, люди не пострадали.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в результате крушения небольшого самолета в западной канадской провинции Британская Колумбия 10 декабря погибли три человека. А незадолго до этого, 28 ноября, в Канаде разбилось еще одно воздушное судно, тогда погибли семь человек, в том числе трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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