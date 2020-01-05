Самолет Air Canada экстренно сел в Монреале из-за оторвавшегося колеса

5 Янв. 2020 2020-01-05T05:49:50+03:00

На борту в тот момент находилось 52 человека, никто из них не пострадал

Изменить размер текста: A A

В аэропорту канадского города Монреаль вечером 3 декабря случилось ЧП: у самолета авиакомпании Air Canada вскоре после вылета оторвалось одно из колес шасси, из-за чего воздушному судну пришлось возвращаться в аэропорт вылета, передает телеканал CBC.

По его данным, на борту пассажирского самолета марки Bombardier Dash 8, который должен был выполнить внутренний рейс из Монреаля в Сегеней, в тот момент находилось 52 человека. Авиалайнер около часа кружил над аэропортом, чтобы выработать топливо, а потом приземлился. К счастью, пилотам удалось благополучно посадить самолет, люди не пострадали.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в результате крушения небольшого самолета в западной канадской провинции Британская Колумбия 10 декабря погибли три человека. А незадолго до этого, 28 ноября, в Канаде разбилось еще одно воздушное судно, тогда погибли семь человек, в том числе трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU