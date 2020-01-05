Число жертв авиаудара по военному училищу в Триполи возросло до 28

5 Янв. 2020 2020-01-05T06:24:47+03:00

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В результате ночного обстрела жилого квартала ливийской столицы Триполи погибли не менее 28 курсантов военного училища, еще как минимум 18 получили ранения различной степени тяжести, передает местный информационный портал Afrigatenews со ссылкой на Facebook полномочных представителей возглавляемого Файезом Сарраджем Правительства национального согласия (ПНС).

Ранее министерство здравоохранения ПНС сообщало о гибели 23 человек и «десятках раненых» учащихся военного колледжа. Международно признанное, сформированное при поддержке ООН и ЕС Правительство национального согласия возложило ответственность за воздушный удар по столичному кварталу «Аль-Хадба аль-Хадра» и гибель молодых людей на силы, подконтрольные командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтару.

Напомним, как писал сайт kp.ru, военный колледж в Триполи подвергся авиаудару в ночь на воскресенье, 5 января. После того, как стало известно о гибели курсантов, в нескольких городах на западе Ливии, где правит ПНС, прошли стихийные митинги, осуждающие этот воздушный налет.

ИСТОЧНИК KP.RU