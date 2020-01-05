2020-01-05T06:24:47+03:00
В мире

Число жертв авиаудара по военному училищу в Триполи возросло до 28

Еще 18 курсантов получили ранения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Авиаудару подверглось военное училище в ТриполиАвиаудару подверглось военное училище в ТриполиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате ночного обстрела жилого квартала ливийской столицы Триполи погибли не менее 28 курсантов военного училища, еще как минимум 18 получили ранения различной степени тяжести, передает местный информационный портал Afrigatenews со ссылкой на Facebook полномочных представителей возглавляемого Файезом Сарраджем Правительства национального согласия (ПНС).

Ранее министерство здравоохранения ПНС сообщало о гибели 23 человек и «десятках раненых» учащихся военного колледжа. Международно признанное, сформированное при поддержке ООН и ЕС Правительство национального согласия возложило ответственность за воздушный удар по столичному кварталу «Аль-Хадба аль-Хадра» и гибель молодых людей на силы, подконтрольные командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтару.

Напомним, как писал сайт kp.ru, военный колледж в Триполи подвергся авиаудару в ночь на воскресенье, 5 января. После того, как стало известно о гибели курсантов, в нескольких городах на западе Ливии, где правит ПНС, прошли стихийные митинги, осуждающие этот воздушный налет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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