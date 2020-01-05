В Приморье три десятка машин частично провалились под лед
С утра воскресенья, 5 января, на острове Русский в Приморском крае спасают машины местных автомобилистов, которые проигнорировали предупреждения спасателей о том, что выезжать на лед опасно. В общей сложности под лед частично провалились около трех десятков автомобилей.
Как рассказали в региональном главке МЧС России, информация о том, что во Владивостоке на острове Русский в бухте Воевода на глубину до одного – полутора метров провалились порядка 30 машин, поступила в краевой центр управления в кризисных ситуациях в 09:45 по местному времени (02:45 мск). Спасатели тут же выехали на помощь.
«Автолюбители, несмотря на все предупреждения спасателей о том, что опасно выезжать на лед, все-таки выехали, припарковавшись не на берегу, а на льду», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю.
Ведомство уточняет, что некоторые автовладельцы вытащили свои машины самостоятельно, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU