5 Янв. 2020 2020-01-05T07:51:42+03:00

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Бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что ВСУ обучает американских военных "российской тактике".

Соединенным Штатам интересно знать, как воюют русские. При этом сам Тейлор заявил, что не хотел бы вступать в вооруженный конфликт с нашей страной.

"Очень важно, что американская армия тесно сотрудничает с вооруженными силами Украины и учится у них", - цитирует телеканал TCH дипломата.

Сайт kp.ru писал, что в Вашингтоне даже не скрывают - Украина является долгосрочным проектом Соединенных Штатов. Например, на подготовку "цветной революции" в Киеве Белый дом выложил пять миллиардов долларов. Об этом некогда проговорилась американский дипломат Виктория Нуланд.

"Раболепие" настолько зашкаливает, что в конце прошлого года украинские военные даже подняли флаги США на переводных позициях возле одного из донбасских сел.

ИСТОЧНИК KP.RU