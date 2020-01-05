2020-01-05T08:55:19+03:00
Наука

Солнце "подошло" максимально близко к Земле

Диск небесного светила выглядит крупнее обычного
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Солнце максимально сблизилось с ЗемлейСолнце максимально сблизилось с ЗемлейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 5 января, Земля оказалась в перигелии - ближайшей к Солнцу точке орбиты. Такое явление происходит лишь раз в год и создает ощущение, будто диск небесного светила выглядит гораздо крупнее. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Сотрудница учреждения Людмила Кошман пояснила, что к началу января расстояние между нашей планетой и звездой составляет более 147 миллионов километров. Для сравнения, в июле, когда Солнце находится в самой далекой от Земли точке, между ними 152 млн км.

"Разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутимо на глаз, так как изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода. Однако, если их сравнить, то [диаметр солнечного диска в январе] на 3% больше", - цитирует ТАСС астронома.

Кошман напомнила, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты, из-за этого и происходит смена времен года. Расстояние от планеты до Солнца при этом не изменяется.

Сайт kp.ru писал, что в настоящий момент единственная звезда нашей системы находится в спячке, однако оно еще не достигло своего минимума активности. Ожидается, что эта отметка будет побита в апреле, после чего начнется рост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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