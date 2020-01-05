Трамп о конфликте с Ираном: "Мы ударим их сильнее, чем когда-либо раньше!"

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:02:59+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ракетный обстрел по одному из районов Багдада, в результате которого погиб генерал-майор Касем Сулеймани, стал ответом на некие агрессивные действия властей Ирана.

По словам главы Белого дома, если Исламская Республика попытается атаковать американцев "вновь", то ей придется столкнуться с решительным отпором.

"Они напали на нас, и мы нанесли ответный удар. Если они нападут снова, чего я бы настоятельно не советовал им делать, мы ударим их сильнее, чем когда-либо раньше!", - написал Трамп у себя в микроблоге в Twitter.

Напомним, что иранский военачальник погиб 3 января. США нанесли прицельный удар по кортежу, в котором находился Сулеймани и его иракский коллега. Такие действия в Вашингтоне назвали ответом на недавнюю попытку штурма американского посольства в Багдаде в ходе массовых беспорядков.

Сайт kp.ru писал, что Соединенные Штаты ожидали благодарности, но встретились с осуждением. Акции протеста против агрессивных действий Белого дома прошли по всему миру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.kp.ru/video/embed/753067" frameborder="0"></iframe> Марш памяти в честь Касема Сулеймани в иранском городе Керман.

ИСТОЧНИК KP.RU