Трамп о конфликте с Ираном: "Мы ударим их сильнее, чем когда-либо раньше!"
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ракетный обстрел по одному из районов Багдада, в результате которого погиб генерал-майор Касем Сулеймани, стал ответом на некие агрессивные действия властей Ирана.
По словам главы Белого дома, если Исламская Республика попытается атаковать американцев "вновь", то ей придется столкнуться с решительным отпором.
"Они напали на нас, и мы нанесли ответный удар. Если они нападут снова, чего я бы настоятельно не советовал им делать, мы ударим их сильнее, чем когда-либо раньше!", - написал Трамп у себя в микроблоге в Twitter.
Напомним, что иранский военачальник погиб 3 января. США нанесли прицельный удар по кортежу, в котором находился Сулеймани и его иракский коллега. Такие действия в Вашингтоне назвали ответом на недавнюю попытку штурма американского посольства в Багдаде в ходе массовых беспорядков.
Сайт kp.ru писал, что Соединенные Штаты ожидали благодарности, но встретились с осуждением. Акции протеста против агрессивных действий Белого дома прошли по всему миру.
Марш памяти в честь Касема Сулеймани в иранском городе Керман.
ИСТОЧНИК KP.RU