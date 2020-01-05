Большинству россиян повысят зарплаты в 2020 году
Большинство российских работодателей пообещало повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса HeadHunter.
Среди компаний с российским капиталом таких 10%, с иностранным - 7%, а вот 19,8% и 11,5%, соответственно, вовсе не собираются пересматривать размер выплат. Все остальные планируют повысить заработные платы уже в течение первого полугодия, передает "Российская газета".
"Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% в компаниях с иностранным капиталом", - уточнили в HeadHunter.
Эксперты портала "Работа ру" подтвердили, что зарплаты за 2020 год вырастут в среднем на 7-9%. Для IT-сферы увеличение составит 10-12%. Также существенный рост зарплат ожидается в области ритейла, производства и строительства.
Сайт kp.ru выплаты бюджетникам тоже должны увеличиться.
ИСТОЧНИК KP.RU