Большинству россиян повысят зарплаты в 2020 году

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:26:25+03:00

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Большинство российских работодателей пообещало повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса HeadHunter.

Среди компаний с российским капиталом таких 10%, с иностранным - 7%, а вот 19,8% и 11,5%, соответственно, вовсе не собираются пересматривать размер выплат. Все остальные планируют повысить заработные платы уже в течение первого полугодия, передает "Российская газета".

"Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% в компаниях с иностранным капиталом", - уточнили в HeadHunter.

Эксперты портала "Работа ру" подтвердили, что зарплаты за 2020 год вырастут в среднем на 7-9%. Для IT-сферы увеличение составит 10-12%. Также существенный рост зарплат ожидается в области ритейла, производства и строительства.

Сайт kp.ru выплаты бюджетникам тоже должны увеличиться.

ИСТОЧНИК KP.RU