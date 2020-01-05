2020-01-05T10:26:25+03:00
Общество

Большинству россиян повысят зарплаты в 2020 году

Пересмотр размера выплат коснется многих компаний
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Работодатели рассказали о планах по повышению зарплатыРаботодатели рассказали о планах по повышению зарплатыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Большинство российских работодателей пообещало повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса HeadHunter.

Среди компаний с российским капиталом таких 10%, с иностранным - 7%, а вот 19,8% и 11,5%, соответственно, вовсе не собираются пересматривать размер выплат. Все остальные планируют повысить заработные платы уже в течение первого полугодия, передает "Российская газета".

"Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% в компаниях с иностранным капиталом", - уточнили в HeadHunter.

Эксперты портала "Работа ру" подтвердили, что зарплаты за 2020 год вырастут в среднем на 7-9%. Для IT-сферы увеличение составит 10-12%. Также существенный рост зарплат ожидается в области ритейла, производства и строительства.

Сайт kp.ru выплаты бюджетникам тоже должны увеличиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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