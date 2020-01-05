Украина получает оплату, несмотря на сокращение транзита газа
Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" продолжает получать оплату в полном объеме, несмотря на то, что транзит российского газа сильно сократился.
Деньги перечисляются из расчета переправки в Европу 178 миллионов кубометров топлива в сутки. Они уже находятся на счетах компании, поскольку Россия произвела предоплату. Об этом сообщил глава украинской компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
«Нафтогаз» и «Газпром» нарушили срок по мировому соглашению.Компании должны были подписать документ до 29 декабря
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ИСТОЧНИК KP.RU
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