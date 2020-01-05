Украина получает оплату, несмотря на сокращение транзита газа

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:40:40+03:00

В начале января было переправлено в пять раз меньше российского топлива, чем в конце декабря

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Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" продолжает получать оплату в полном объеме, несмотря на то, что транзит российского газа сильно сократился.

Деньги перечисляются из расчета переправки в Европу 178 миллионов кубометров топлива в сутки. Они уже находятся на счетах компании, поскольку Россия произвела предоплату. Об этом сообщил глава украинской компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752608" frameborder="0"></iframe> «Нафтогаз» и «Газпром» нарушили срок по мировому соглашению.Компании должны были подписать документ до 29 декабря

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ИСТОЧНИК KP.RU