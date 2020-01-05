2020-01-05T10:40:40+03:00
Политика

Украина получает оплату, несмотря на сокращение транзита газа

В начале января было переправлено в пять раз меньше российского топлива, чем в конце декабря
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Изменить размер текста:

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" продолжает получать оплату в полном объеме, несмотря на то, что транзит российского газа сильно сократился.

Деньги перечисляются из расчета переправки в Европу 178 миллионов кубометров топлива в сутки. Они уже находятся на счетах компании, поскольку Россия произвела предоплату. Об этом сообщил глава украинской компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

«Нафтогаз» и «Газпром» нарушили срок по мировому соглашению.Компании должны были подписать документ до 29 декабря

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Польши предотвратила покушение на министра юстиции и прокурора
Украина получает оплату, несмотря на сокращение транзита газа
Большинству россиян повысят зарплаты в 2020 году
На церемонию прощания с генералом Сулеймани пришли тысячи людей
Трамп приказал убить генерала Сулеймани вопреки советам Пентагона
Посольство Польши раскритиковало Украину за героизацию Бандеры
Трамп о конфликте с Ираном: "Мы ударим их сильнее, чем когда-либо раньше!"
Солнце "подошло" максимально близко к Земле
"Иранские хакеры" взломали правительственный сайт США
Сборная России впервые за четыре года вышла в финал МЧМ по хоккею, победив Швецию
В США рассказали, что украинцы обучают американских военных
Командующий КСИР пообещал положить конец присутствию США на Ближнем Востоке
«Пусть вернут Техас Мексике»: Пушков ответил на заявление американского генерала о Крыме
В Приморье три десятка машин частично провалились под лед
Число жертв авиаудара по военному училищу в Триполи возросло до 28
Самолет Air Canada экстренно сел в Монреале из-за оторвавшегося колеса
США перебрасывают на Ближний Восток 4,2 тысячи военных
Жертвами авиаудара по военному училищу в Ливии стали 23 человека