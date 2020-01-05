Япония усилит контроль на границах после побега Карлоса Гона
Министр юстиции Японии Масако Мори поручила усилить иммиграционный контроль и соответствующие процедуры на границах страны, чтобы предотвратить случи, подобные побегу бывшего главы Nissan Карлоса Гона.
Напомним, что предприниматель обвиняется в ряде серьезных преступлений, включая уклонение от уплаты налогов и злоупотребление служебным положением. Токийская прокуратура арестовала его в ноябре 2018 года, но через полгода отпустила под домашний арест.
Сайт kp.ru писал, что ранее на этой неделе Гон сбежал. По одной из версий, экс-главу Nissan вывезли из Японии в Турцию в футляре от контрабаса, а потом переправили в Ливан, гражданином которого бизнесмен является. Официальных записей о пересечении обвиняемым границы нет, что свидетельствует о незаконности процедуры.
"Это заслуживает крайнего сожаления", - цитирует ТАСС Мори.
ИСТОЧНИК KP.RU