2020-01-05T12:21:52+03:00
Политика

Япония усилит контроль на границах после побега Карлоса Гона

Экс-глава Nissan смог скрыться от правосудия в Ливане
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Карлом Гон тайно сбежал из ЯпонииКарлом Гон тайно сбежал из ЯпонииФото: REUTERS
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Министр юстиции Японии Масако Мори поручила усилить иммиграционный контроль и соответствующие процедуры на границах страны, чтобы предотвратить случи, подобные побегу бывшего главы Nissan Карлоса Гона.

Напомним, что предприниматель обвиняется в ряде серьезных преступлений, включая уклонение от уплаты налогов и злоупотребление служебным положением. Токийская прокуратура арестовала его в ноябре 2018 года, но через полгода отпустила под домашний арест.

Сайт kp.ru писал, что ранее на этой неделе Гон сбежал. По одной из версий, экс-главу Nissan вывезли из Японии в Турцию в футляре от контрабаса, а потом переправили в Ливан, гражданином которого бизнесмен является. Официальных записей о пересечении обвиняемым границы нет, что свидетельствует о незаконности процедуры.

"Это заслуживает крайнего сожаления", - цитирует ТАСС Мори.

ИСТОЧНИК KP.RU

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